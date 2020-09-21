شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير مرمش يبحث مع وزير التعليم العالي العراقي تفعيل البروتكولات الثقافية بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث سفير بلادنا لدى بغداد الخضر مرمش ،اليوم، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي الدكتور نبيل كاظم ،سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مجال التعليم العالي وتفعيل البروتكولات الثقافية الموقعة بين البلدين، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



من جانبه ، ابدى وزير التعليم العالي العراقي ترحيب العراق باستئناف العلاقات العلمية والثقافية بين البلدين المتوقفة بسبب الاوضاع التي مرت على العراق منذ العام 2003 واستعداد العراق لتقديم مايمكن تقديمه من المنح الدراسية للطلاب اليمنيين وفي مختلف التخصصات سواء كدراسات جامعية او دراسات عليا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفير مرمش يبحث مع وزير التعليم العالي العراقي تفعيل البروتكولات الثقافية بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.