محافظ عدن يلتقي وفد برنامج الامم المتحدة الانمائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ عدن احمد لملس، اليوم، ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي اوكي لو تسما والوفد المرافق له.



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و كرس اللقاء، لمناقشة تنسيق العلاقة بين البرنامج والسلطة المحلية وبما يتعلق بالبرامج والمشاريع التي ينفذها البرنامج في بلادنا والمتعلقة بمجال خفر السواحل ونزع الالغام ومكافحة الارهاب والتهريب .

واكد محافظ عدن حرص قيادة السلطة المحلية انجاح مشاريع برنامج الامم المتحدة الانمائي الهادفة الى تعزيز الامن والاستقرار..لافتا الى العديد من الظواهر السلبية والمؤثرة بالجوانب الاقتصادية و الامنية منها القرصنة و التهريب وهو الامر الذي يتطلب من الجميع توحيد الجهود لمحاربة تلك الظواهر .. معربا عن أمله لعقد لقاءات قادمة لمواصلة الترتيبات لما يتعلق بهذا الامر .

ونوه الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي ،اهمية التنسيق المشترك بين السلطات المحلية وبرنامج الامم المتحدة في تنفيذ المشاريع التنموية التي سيتم تنفيذها وفقا للاحتياجات المرفوعة..مثمنا تفهم و تعاون محافظ عدن والذي ابدا استعداد السلطة المحلية بتذليل الصعوبات بما يتعلق بالجوانب التنموية .