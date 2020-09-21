محافظ عدن يلتقي وفد برنامج الامم المتحدة الانمائي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
التقى محافظ عدن احمد لملس، اليوم، ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي اوكي لو تسما والوفد المرافق له.
و كرس اللقاء، لمناقشة تنسيق العلاقة بين البرنامج والسلطة المحلية وبما يتعلق بالبرامج والمشاريع التي ينفذها البرنامج في بلادنا والمتعلقة بمجال خفر السواحل ونزع الالغام ومكافحة الارهاب والتهريب .
واكد محافظ عدن حرص قيادة السلطة المحلية انجاح مشاريع برنامج الامم المتحدة الانمائي الهادفة الى تعزيز الامن والاستقرار..لافتا الى العديد من الظواهر السلبية والمؤثرة بالجوانب الاقتصادية و الامنية منها القرصنة و التهريب وهو الامر الذي يتطلب من الجميع توحيد الجهود لمحاربة تلك الظواهر .. معربا عن أمله لعقد لقاءات قادمة لمواصلة الترتيبات لما يتعلق بهذا الامر .
ونوه الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي ،اهمية التنسيق المشترك بين السلطات المحلية وبرنامج الامم المتحدة في تنفيذ المشاريع التنموية التي سيتم تنفيذها وفقا للاحتياجات المرفوعة..مثمنا تفهم و تعاون محافظ عدن والذي ابدا استعداد السلطة المحلية بتذليل الصعوبات بما يتعلق بالجوانب التنموية .
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