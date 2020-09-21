أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر 2020 وهي كالتالي :

المشتركة تحبط محاولة تسلل حوثية بالتحيتا وتخمد نيرانها بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/502311/ المشتركة توقف قارباً يحمل 40 مواطناً أفريقياً قادمين عبر البحر https://www.elyamnelaraby.com/502313/ عيادات الهلال الإماراتي تواصل تسيير العيادات الطبية إلى مناطق الساحل https://www.elyamnelaraby.com/502316/ مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص في إب بحادثين منفصلين وسط فوضى أمنية https://www.elyamnelaraby.com/502326/ الصيعري يعلن السماح للمسافرين اليمنيين الدخول عبر الميناء الى السعودية وفق ضوابط صحية https://www.elyamnelaraby.com/502332/ Advertisements اشتباكات بين القوات الجنوبية والحوثيين بالفاخر في الضالع https://www.elyamnelaraby.com/502334/ شاهد.. البحسني يلتقي برئيس الائتلاف التنموي للمرأة والسلام بحضرموت وقيادة الائتلاف https://www.elyamnelaraby.com/502335/ مصادر عسكرية: الجيش يقضي على سرايا حوثية كاملة بمارب https://www.elyamnelaraby.com/502341/ التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في سحار بصعدة https://www.elyamnelaraby.com/502353/ لملس يشدد على اضطلاع سلطات مديريات عدن بمسؤولياتها في محاربة العشوائيات https://www.elyamnelaraby.com/502359/ روسيا : ندعم جهود السعودية في تعزيز الحوار والتفاهم جنوب اليمن https://www.elyamnelaraby.com/502394/

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