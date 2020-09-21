شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن المسؤول الأول في نقل المركز الرئيسي لشركة سبأفون من العاصمة صنعاء الى عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي الجنوبي صلاح بن لغبر عن الشخص المسؤول بنقل مركز شركة سبأفون من العاصمة صنعاء الخاضعة لإنقلابين الى العاصمة المؤقتة عدن.

وقال بن لغبر في صفحته على تويتر "أن شركة سبأ فون للإتصالات نقل مقرها الرئيسي من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي ، إلى العاصمة عدن، مقابل حصة من الأرباح لنجل الرئيس عبدربه منصور هادي .

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وذكر الصحفي، صلاح بن لغبر في تغريدة له بتويتر، “شركة سبافون تنقل مقرها الرئيسي الى العاصمة الجنوبية عدن، مقابل 7% من اسهمها لناصر عبدربه منصور هادي، على ان يتكفل الاخير بكل التراخيص اللازمة لرخص تشغيل الجيل الرابع للشركة مجانا” .

وأضاف : بن لغبر أن ’’ناصر هادي‘‘ إشترى كل اسهم شركة واي للاتصالات وبتمويل خالص من البنك المركزي بمبلغ 33 مليار ريال.

ويحذر مراقبون من مغبة نقل المركز الرئيسي للشركة الى عدن بسبب تفاوت الأمن بين صنعاء وعدن في اشارة الى أن صنعاء أكثر أماناً من العاصمة المؤقتة عدن.