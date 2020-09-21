شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رقص بجنون بمناسبة اليوم الوطني ال90 للسعودية والكاميرا توثق شابات سعوديات يرقصن بطريقة خادشة للحياء في الشارع ...شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

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-----------------------�شرت وسائل إعلام سعودية، فيديو يظهر مواطنات يرقصن خلال احتفالات الجهات الرسمية بمناسبة حلول اليوم الوطني.

ويظهر الفيديو موظفات لدى وزارة الصحة، وهن يرقصن وسط مجموعة كثيفة من الحضور، وهن يحملن علم المملكة.

وبحسب ناشطين فإن الفيديو التقط داخل إحدى المنشآت التابعة لوزارة الصحة، دون تحديدها، وذلك في احتفالات المملكة بيومها الوطني الـ89.

وأعرب مغردون عن سخطهم الشديد تجاه هذه المشاهد، التي تحظى برعاية رسمية، بحسب قولهم.

وقال ناشطون إن هذه المظاهر هي ما تسعى هيئة الترفيه إلى فرضه على المجتمع السعودي، المحافظ بطبعه، بحسب قولهم.

فيما رأى آخرون أن ما جرى لم يكن رقصا مخلا بالآداب العامة، وإنما شاركت المواطنات في الاحتفال كغيرهن، وأنه لا داع للتحريض عليهن.

يشار إلى أن فعاليات هيئة الترفيه، والقطاعات الحكومية خلال اليوم الوطني، أثارت جدلا واسعا في الشارع السعودي.



احتفال منسوبي وزارة الصحة باليوم الوطني 89 .

.#السعودية #وزارة_الصحة

الفيديو في الرابط التالي

. pic.twitter.com/mVQTxrk7xe