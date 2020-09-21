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صنعاء - ياسمين الخيامي - السفارة السعودية بالكويت تغلق أبوابها.. وتوضح السبب

أعلنت السفارة السعودية في الكويت، إغلاق أبوابها بعد غد الأربعاء، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وذكرت السفارة –عبر حسابها على تويتر- أنها تود التنويه للمواطنين، بأنها ستغلق أبوابها يوم الأربعاء «٦ صفر ١٤٤٢هـ الموافق ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠م» بمناسبة اليوم الوطني الـ٩٠ للمملكة، وستعاود مباشرة عملها في اليوم التالي «الخميس 24 سبتمبر».

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السفارة السعودية بالكويت تغلق أبوابها.. وتوضح السبب

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وقدمت السفارة التتهنئة قائلة: «كل عام والوطن بأمن ورخاء ورفعة وازدهار».