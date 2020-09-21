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صنعاء - ياسمين الخيامي - الحوثي يقدم مبادرة للمبعوث الاممي من "9" بنود لتجنب اقتحام مأرب

جدد رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط في كلمته التي القاها مساء امس بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 21 سبتمبر ، حرض قيادة "جماعة الحوثيين " على السلام وأكد التزام صنعاء بكافة المبادرات التي اطلقتا خلال الفترة الماضية بهدف إحلال السلام واخر تلك المبادرات مبادرة السيد عبدالملك الحوثي التي عرضها على المبعوث الاممي حول مأرب واستيعاب نقاطها التسع ، مشيرا ًان بنود تلك المبادرة لا تعدو كونها مطالب محقة واستحقاقات عادلة للشعب اليمني ,

وكان رئيس تحرير صحيفة الوسط اليمنية الأستاذ جمال عامر قد أكد تقديم قيادة " جماعة الحوثيين " مبادرة هامة لتجنيب مأرب ويلات الحرب وتجنيبها الدمار وتحييدها من الصراع ، وأشار عامر في مقال له نشرة الوسط نت مطلع ابريل الماضي ، بعنوان " من الذي يسعى لتدمير مأرب؟ ،

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ذكر فيه قيام السعودية بإيقاف ورفض مبادرة هامة رعاها قائد جماعة الحوثيين السيد عبدالملك الحوثي وقدمها لمشائخ مأرب خلال لقاء له معهم ، وعرضها مشائخ مأرب على كافة المشائخ وقدمت لحزب الإصلاح وللمبعوث الدولي لدى اليمن مارتن غريفيث في احد اللقاءات المتلفزة مع السيد الحوثي والذي مع قناعاته باعتبارها حلا ممكنا الا انه راعى عدم اغضاب الرياض مفضلا ان تطرح بعد ايقاف الحرب كل ما تم ذكره من محاولات لإنفاذها .

وكشف عامر عن بنود المبادرة التي لم تنص على منح حكومة صنعاء اي سلطة على مأرب اذ ستبقى سلطتها المحلية على وضعها كما لم تضف اي مكاسب مادية او توسعية لجماعة انصار الله ومضمون المبادرة يتمثل في

8- وقف استخدام مأرب كمنطلق عسكري لبقية المحافظات

- وضمان عدم حصول اي استهداف عسكري للمحافظة وابقائها خارج الصراع

- واعادة صرف مخصصات المحافظات من المشتقات النفطية والغاز كما كانت في السابق

- وتخصيص ايرادات صادرات النفط والغاز لصرف مرتبات الموظفين

-واعادة تشغيل محطة الكهرباء لتستفيد منها مارب وبقية المحافظات بشكل عادل

- وعدم الاعتداء على ابناء مارب من الذين لايتوافقون مع السلطة الحاكمة

- وتأمين المسافرين عبر المحافظة وعدم عرقلة سفرهم وقال عامر " هذه المبادرة مع كونها كانت ستحفظ الدماء وتصون الارواح وتعطي المحافظة دور لتكون الجامع لليمنيين ومصدر الهام لتحقيق السلام فقد تم رفضها وهو موقف يتسق مع مؤامرات الخارج وعلى الرأس منها الأسرة السعودية الحاكمة في ضرب مختلف القوى اليمنية واضعافها وهو ماقد اصبح رأي عين الا لمن عميت قلوبهم " ولفت عامر إلى أن "جماعة الحوثيين تقدموا منذ وقت مبكر بمبادرة تجنب محافظة مأرب القتال وتبعد ابناءها عن أي صراع ، وان بعض مشايخ المحافظة عرضوا المبادرة على الرياض ورفضت القيادة السعودية المبادرة جملة وتفصيلا ولم تسمح بنقاشها ، كما تم عرض المبادرة على قيادات الاصلاح ولم يشذوا عن الموقف السعودي في طريقة رفضهم على الرغم من التدخل القطري بإقناعهم الذي ابلغ صنعاء بفشله باعتبار ان الهدف هو صنعاء.