وزير الإعلام يلتقي السفير الفرنسي لدى اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى وزير الإعلام معمر الإرياني، اليوم الاثنين، السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيستو ،وبحث معه عدد من القضايا ذات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.



وخلال اللقاء استعرض الوزير الارياني مستجدات الأوضاع السياسية في بلادنا ومسار عملية السلام والعوائق التي تفتعلها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لعرقلة الجهود الأممية والدولية بما فيها التنصل عن كافة التزاماتها..مشيراً الى تعنت المليشيا الحوثية ورفضها لجهود السلام وليس أدل على ذلك من ادراجها اسم عضو الوفد الحكومي المفاوض ماجد فضايل ضمن قوائم المحاكمات التي تجريها بحق قيادات الدولة بالتزامن مع تواجده بسويسرا للجلوس مع ممثليها على طاولة الأمم المتحدة لبحث ملف الأسرى والمختطفين.

وأطلع الوزير الإرياني السفير الفرنسي على عمليات التصعيد العسكري للمليشيات الحوثية في مختلف الجبهات والانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين في مدينة مأرب من استهداف للأعيان المدنية والمدنيين وكذا الانتهاكات التي تمارسها يومياً بحق المواطنين في مناطق سيطرتها.

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وأكد الإرياني موقف الحكومة وجديتها وسعيها للوصول الى السلام الشامل والدائم وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار محلي الامن 2216 والقرارات الاممية ذات الصلة..مشيرا الى تعنت المليشيات الحوثية وعدم جديتها في السلام.

وأوضح الارياني حرص الحكومة على الاسراع بتنفيذ اتفاق الرياض وبما يسهم في عودة الدولة بكافة مؤسساتها الى العاصمة المؤقتة عدن وتوحيد الجهود نحو معركة استعادة الدولة وبسط نفوذها على كافة الاراضي اليمنية..لافتاً الى أن الحكومة اوفت بالتزامتها المنصوص عليها في اتفاق الرياض والية تسريع تنفيذه في الشق السياسي وحسب الجدول الزمني ومنها قرار فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بتكليف رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بتشكيل الحكومة الجديدة وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، على امل ان يتم تنفيذ الشق العسكري والامني ليتم بعدها صدور القرار الجمهوري بتسمية اعضاء الحكومة وادائها اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية من داخل عدن.

ودعا المجتمع الدولي إلى دعم اليمنيين من خلال اسناد الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وتعزيز دورها في المحافظات المحررة بما يسهم في تطبيع الحياة وتوفير الخدمات للمواطنين..مشيراً الى أن استمرار النظام الايراني في تزويد المليشيا الحوثية بالأسلحة والخبراء والأموال يعد تحد وانتهاك صارخ للقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية..مطالبا ان يكون لفرنسا دوراً ايجابياً في قرار تمديد حظر الأسلحة على إيران، وتكثيف الضغوط على النظام الايراني لوقف أنشطته الارهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة.

وقال الارياني "ان المليشيا الحوثية تمارس ابتزاز المجتمع الدولي بما يخص خزان صافر النفطي العائم في ميناء الحديدة"..مؤكدا أن الحكومة وافقت على مختلف المقترحات الدولية والأممية لتفادي الكارثة المحتملة بما فيها صرف العائد المادي من النفط في الخزان لرواتب موظفي الدولة بما فيها مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.

من جانبه أكد السفير، موقف بلاده الداعم لليمن واستقراره والمساند للشرعية اليمنية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية..مجدداً دعم حكومة بلاده لكل الجهود الأممية لإحلال السلام في اليمن..داعيا جميع الأطراف اليمنية الى تضييق المسافات بينهم من اجل الحوار والتوصل الى اتفاق سياسي ينهي الأزمة اليمنية.