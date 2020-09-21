شكرا لبحثكم عن خبر المسبحي يكشف عن موعد دخول سفينة وقود كهرباء عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف محمد المسبحي،الناشط المتابع لاحوال الكهرباء عن دخول سفينة تحمل وقود الكهرباء إلى مبناء الزيت خلال الساعات المقبلة.

وكتب المسبحي قبل قليل منشور في فيسبوك تابعه انباء عدن. جاء فيه :

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من المتوقع ان تدخل السفينة MAIRA الى رصيف ميناء الزيت التابع للمصفاة خلال الساعات القادمة وعلى متنها 14800 طن متري من مادة المازوت خاص بمحطات الكهرباء .

وتعاني عدن من تزايد انقطاع التيار الكهرباء بسبب نفاذ وقود المازوت منذ ايام.