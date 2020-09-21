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المسبحي يكشف عن موعد دخول سفينة وقود كهرباء عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

كشف محمد المسبحي،الناشط المتابع لاحوال الكهرباء عن دخول سفينة تحمل وقود الكهرباء إلى مبناء الزيت خلال الساعات المقبلة.

وكتب المسبحي قبل قليل منشور في فيسبوك تابعه انباء عدن. جاء فيه : 

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من المتوقع ان تدخل السفينة  MAIRA الى رصيف  ميناء الزيت التابع للمصفاة خلال الساعات القادمة وعلى متنها 14800 طن متري من مادة المازوت خاص بمحطات الكهرباء .

 

وتعاني عدن من تزايد انقطاع التيار الكهرباء بسبب نفاذ وقود المازوت منذ ايام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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