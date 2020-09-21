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الأخبار عاجل .. باشريف"نجحنا في نقل الاتصالات من صنعاء إلى عدن يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيسيةالأخبارعاجل .. باشريف"نجحنا في نقل الاتصالات من صنعاء إلى عدن عاجل .. باشريف"نجحنا في نقل الاتصالات من صنعاء إلى عدن انباء عدن الاثنين 21 سبتمبر 2020 05:23 مساءً عاجل: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس لطفي باشريف، يعلن نجاح الوزارة في نقل شركات الهاتف النقال من صنعاء إلى عدن. . روابط ذات علاقة المسبحي يكشف عن موعد دخول سفينة وقود كهرباء عدن المحافظ لملس يقيل السقاف ويعين باخبيرة مديرا عاما للمياه بعدن عاجل .. المحافظ ينشر اسماء مدراء عموم المديريات الجدد بعدن شاهد .. آخر ظهور لمدير كهرباء عدن قبل صدزر قرارات المحافظ المزيد في الأخبار المسبحي يكشف عن موعد دخول سفينة وقود كهرباء عدن كشف محمد المسبحي،الناشط المتابع لاحوال الكهرباء عن دخول سفينة تحمل وقود الكهرباء إلى مبناء الزيت خلال الساعات المقبلة. وكتب المسبحي قبل قليل منشور في فيسبوك

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