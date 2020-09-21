"المشتركة" تفشل محاولات تسلل حوثية غربي قعطبة في الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020

الخليج 365 ـ الضالع

شهدت عدد من جبهات شمال غربي محافظة الضالع، (جنوبي اليمن)، مواجهات مسلحة بين القوات المشتركة مسنودة من المقاومة الجنوبية من جهة، ومليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا من جهة ثانية.



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وأكد مصدر عسكري ميداني أن القوات المشتركة مسنودة من المقاومة الجنوبية خاضت مواجهات مسلحة متقطعة منذ عصر الأحد حتى وقت متأخر من مساء اليوم نفسه، ضد مليشيا الحوثي في الجبهات المتاخمة لمدينة الفاخر غربي مديرية قعطبة.

ووفق المصدر، امتدت المواجهات التي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إلى جبهات قطاعات "حبيل العبدي، باب غلق، وتباب عُثمان" على المحور الشمالي لقطاع الفاخر، شمال غرب قعطبة.

وذكر المصدر أن المليشيا الحوثية كانت تحاول أن تدفع بعناصر متسللة نحو المواقع التي تتمركز فيها وحدات من المشتركة والمقاومة، إلا أنها فشلت تحت كثافة نيران الأخيرة