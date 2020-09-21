شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف تحركات للمليشيا في خمر بعمران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ عمران قصفت مقاتلات التحالف، اليوم الإثنين، 21/أيلول/2020، تحركات حوثية في محافظة عمران شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مديرية خمر بالمحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف. ولم تتوفر حتى اللحظة معلومات عن الخسائر التي خلفها القصف الجوي

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