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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لملس يشدد على اضطلاع سلطات مديريات عدن بمسؤولياتها في محاربة العشوائيات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أكد محافظ عدن، أحمد حامد لملس، على ضرورة اضطلاع السلطات المحلية في المديريات بمهامها ومسؤولياتها في محاربة العشوائيات وأعمال البسط على الممتلكات العامة والخاصة ورفع مستوى النظافة والحفاظ على البيئة ومتابعة توفير كافة الخدمات للمواطنين.
كما أكد خلال ترأسه ،اليوم الإثنين، اجتماعاً بمدراء عموم المديريات، دعم السلطة المحلية لجهودهم في خدمة المواطنين وتذليل كافة الصعاب التي تعترض سير عملهم.. لافتاً إلى أهمية تنشيط المكاتب الرقابية والتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إطار جهود تعزيز الأمن والاستقرار.
واستمع المحافظ لملس خلال الاجتماع، من مدراء المديريات إلى شرح حول أوضاع المديريات والعقبات التي تواجه عمل السلطات المحلية وضرورة معالجتها
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