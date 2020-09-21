شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سلطات دبي تحتجز الفنانة المغربية "مريم حسين" بعد أن شاهدو لها فيديو غير أخلاقي امام حشد كبير من الناس...شاهد. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - جدل كبير أثير خلال الساعات الماضية حول حقيقة توقيف الممثلة المغربية ​مريم حسين​ في دبي، وذلك من قبل السلطات هناك، بسبب مخالفتها لإجراءات مواجهة ​فيروس كورونا​، بعد إقامتها لحفلين بمناسبة عيد ميلادها في مطعمين مختلفين، دون إرتداء الكمامات وإلتزام التباعد الإجتماعي.

وجاء ذلك، بعد أن كشفت الشرطة في دبي عن توقيفها لفنانة لم تذكر إسمها مكتفيةً بالإشارة إلى أو حرفين منه وهي "م-ح"، مما جعل المتابعون يشيرون إلى أنها مريم حسين.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد جمال سالم الجلاف، في شرطة دبي، إن إلقاء القبض على الفنانة جاء بعد نشرها فيديو على موقع التواصل الاجتماعي، تُظهر فيه احتفاءها بعيد ميلادها بحضور معارفها، دون التزام بالتباعد الجسدي، ودون ارتداء الكمامات، وبمخالفة صريحة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وبدورها خرجت حسين لتعليق على الموضوع بطريقة غير مباشرة، إذ أنها لم تنفي حقيقة توقيفها، إلا أنها أكدت أنها بخير وذلك طالما السلطات لا تتهاون في قمع المخالفات للمحافظ على حياة المواطنين.

ونشر صورة لها من داخل السيارة وعلّقت بالقول:"أمورنا طيبة ما دام الحكومة تنقذ مواطنيها والمقيمين من هذا الوباء الفتاك".

كما كتبت:"لا أحد فوق القانون او اي عقاب اللي يستحقه، سمعاً وطاعة".

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

. قناة MBC تسرب فيديو صادم لفتاة محجبة شاركت في برنامج "ذا فويس" وأذهلت الجميع بجمالها الخارق ..ظهرت كأنها حورية من الجنة ولم يستطع الفنان راغب علامة ان يتمالك نفسه أمامها فحدثت الفضيحة على المسرح ..شاهد

. تحذير هام .. إذا استخدمت (زيت الزيتون) بهذة الطريقة فإنه سيتحول إلى سم قاتل ومميت .. (معلومات خطيرة يجهلها كثيرا من الناس)

. الراقصة "صافيناز" تنشر فيديو قديم لها وهي مرتدية فستان شفاف يكشف جسمها وكل مناطقها الحساسة..(شاهد الفيديو).

. شاب سعودي يطارد فتاة سعودية في احد الأسواق ويضع يده على منطقة حساسة ..شاهد كيف كانت ردة فعلها صادمة ..فيديو

. السعودية تصحو على فاجعة هزت المملكة شاب سعودي في عمر 18 ينتحر بسبب هزيمته في لعبة "ببجي""PUBG" والمفاجأه ماهي قرارات الملك بهذا الشأن..شاهد

. هل تذكرون زوجة العقيد معتز في مسلسل باب الحارة... شاهدو الصور الفاضحة التي نشرتها اليوم.. ارتدت ملابس النوم وكشفت عن صدرها بشكل صادم

. لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها الشديد : المليادير السعودي الوليد بن طلال يفاجئ الجميع ويتزوج الشقيقة الصغرى لزوجته الأولى .. لن تصدقو أن هذا الجمال موجود على الأرض.. شاهدو الصور

Advertisements

. شاهد ماذا فعل الفنان رامز جلال مع فنانة شهيرة داخل المترو.. لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها فوقع بالمحظور.. "فيديو"

. هل تذكرون المنجم الشهير "ميشال حايك" الذي تنبأ بمقتل حارس الملوك اللواء "الفغم".. شاهدو كيف أرعب اليوم سعود القحطاني وكشف عن المفاجأة التي ستحدث له قبل نهاية 2020م

. الناشطة السعودية "العنود العيسى" تقع بفخ الفضيحة.. تسريب صور اباحية وهي عارية تماماً بين أحضان عشيقها.. شاهد

. من "الحمام" .. ألفتاة السعودية الهاربة "رهف القنون" تصدم الجميع بظهور فاضح وهي شبه عارية وتقوم بعمل خادش في دورة المياة.. شاهد

. صدمة تهز الوسط الفني : فنانة عربية شهيرة تنشر صورتها عارية وتعلق "انا انثى نار " ..شاهد

. تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي عارية بين احضان عشيقها ..شاهد

. تحدت كبر سنها وأرادت ان تثبت إنها مازالت مغرية : فيفي عبده تخلع ملابسها بفيديو فاضح وتقوم بعمل غير اخلاقي.. شاهد

. انتقدها المتابعون بشدة خاصة في الشارع السعودي الممثلة "نور الغندور" أحضان ساخنة لن تقوى على مشاهدتها ولم يخطر على بال أحد من يكون هذا الشاب...(شاهد الفيديو).

• تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد

-----------------------