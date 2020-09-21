شكرا لبحثكم عن خبر الوديعة السعودية الكاذبة تقضي على الريال اليمني نهائيا .. آخر الاسعار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - واصل الريال اليمني انهياره الكارثي أمام الدولار والعملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية خاصة بعد انتشار خبر الوديعة السعودية الجديدة . وأكد خبراء مصرفيون أن خبر الوديعة السعودية لا أساس له من الصحة وأنه زاد من انهيار الريال اليمني والذي وصل إلى أدنى انخفاض له على مر التاريخ . وواصل الريال اليمني استقراره أمام هذه العملات في صنعاء وهو ما يؤدي إلى اتساع فارق الصرف بين المناطق الحكومية ومناطق الحوثيين. وجاءت أسعار الصرف اليوم الاثنين كما تابعها موقع "يمن برس" على النحو التالي : (( أسعار الشراء في عدن )) : ⁦ السعودي : 224 Advertisements ⁦ الدولار : 853 (( أسعار البيع )) : ⁦ السعودي : 226 ⁦ الدولار : 860 أسعار الشراء في صنعاء : الريال السعودي :160 الدولار : 608 أسعار البيع في صنعاء : الريال السعودي : 161 الدولار: 610

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