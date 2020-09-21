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يزيد بن سلمان - شبوة - قالت وسائل إعلام إن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد رفض حضور مراسم توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل بسبب "عدة تصريحات" جاءت على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونقل موقع "إيلاف" الإخباري، في خبر تداولته وسائل إعلام إسرائيلية، منها القناة الـ13 وصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن "مصدر كبير في إسرائيل" قوله إن ولي عهد أبوظبي، بعد يومين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق التطبيع التاريخي، استدعى رئيس "الموساد" الإسرائيلي يوسي كوهين وأعرب له عن "امتعاض واستغراب" الإمارات إزاء تصريحات نتنياهو عن تأجيل تنفيذ خطط تل أبيب لضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية دون إلغائها.

كما خص هذا الموقف الإماراتي، حسب التقرير، تصريحا آخر لنتنياهو قال فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الجانب الإماراتي طلب منه عدم إشراك وزيري الدفاع والخارجية، بيني غانتس وغابي أشكنازي، في المحادثات بين البلدين، وهذا ما لم تطلبه أبوظبي.

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وكما ذكر التقرير أن ولي عهد أبوظبي اعتبر إعلان نتنياهو عن رفضه لأي صفقة تقضي ببيع أسلحة أمريكية متطورة إلى الإمارات، منها مقاتلات "إف-35"، مناقضا للتعهدات التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر كوهين خلال المفاوضات بين الطرفين.

وتابع التقرير أن الشيخ محمد أعلن حينئذ أنه سيبحث الموضوع مع ترامب ولن يحضر مراسم توقيع "اتفاق أبراهام" في البيت الأبيض في 15 سبتمبر الجاري.

المصدر: وكالات

تقرير: هذا سبب غياب محمد بن زايد عن مراسم توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل