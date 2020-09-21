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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى حوثيون بقصف للتحالف في رحبة بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020
الخليج 365 ـ مأرب
قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.
وذكرت مصادر محلية أن مواقع وتجمعات حوثية في مديرية رحبة تعرضت لقصف جوي عنيف.
وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي.
وتشهد المديرية، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمليشيا
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