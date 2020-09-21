قتلى وجرحى حوثيون بقصف للتحالف في رحبة بمأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ مأرب قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وذكرت مصادر محلية أن مواقع وتجمعات حوثية في مديرية رحبة تعرضت لقصف جوي عنيف. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي. وتشهد المديرية، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمليشيا

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