تجدد المواجهات في جبهة قعطبة بمحافظة الضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ الضالع تجددت الاشتباكات، في وقت متأخر من مساء أمس، بين القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني بمحافظة الضالع، ومليشيا الحوثي شمال غرب مديرية قعطبة التابعة لمحافظة الضالع.

Advertisements وذكرت مصادر محلية، أن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبيَّة خاضت اشتباكات مسلَّحة مع مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًّا على تخوم مدينة الفاخر الاستراتيجيَّة شمال غرب مديرية قعطبة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وكانت بعض الجبهات في قطاعات حبيل العِبدي وباب غلق وتباب عُثمان شمال غرب قعطية شمالي محافظة الضالع، قد شهدت اشتباكات متقطعة في وقت سابق.

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