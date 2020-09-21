مأرب.. مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمليشيا برحبة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ مأرب قالت مصادر محلية إن مواجهات عنيفة دارت بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي في مواقع عدة في أطراف نجد المجمعة بمراد، إثر محاولات تسلل حوثية تم إفشالها.

وأضافت المصادر ان معارك كر وفر دارت في محيط المواقع الشعاب والاودية الواقعة بين مديريتي رحبة وجبل مراد وفي منطقة الصدارة بمديرية ماهلية. Advertisements وبينت المصادر ان القوات الحكومية والقبائل احرزت تقدما ميدانيا على أطراف مديرية رحبة. وأشارت المصادر الى ان طيران التحالف العربي استهدف بعدة غارات مواقع وتجمعات وآليات حوثية في مديرية ماهلية، أدت إلى تدمير آليات وأطقم بينها عربة نوع "كبسولة" في منطقة النقم في مديرية رحبة.

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