القوات الحكومية تسقط طائرة مسيرة للمليشيا في مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أسقطت القوات الحكومية ورجال قبائل مراد، الإثنين 21 سبتمبر 2020، طائرة استطلاعية تابعة لمليشيات‎الحوثي بمحافظة مأرب بالتزامن مع صدها لمحاولات تسلل حوثية بجبهات القتال المستعرة منذ أيام.



وذكرت مصادر ميدانية أن القوات الحكومية ورجال قبائل مراد اسقطت طائرة استطلاع حوثية مسيرة كانت تحلق في سماء منطقة العشة بمديرية جبل‎مراد

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