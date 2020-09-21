شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر عسكرية: الجيش يقضي على سرايا حوثية كاملة بمارب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020 مأرب - الخليج 365 قالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش والقبائل خاضت، خلال الساعات الماضية، مواجهات عنيفة ضد مليشيا الحوثي، في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب موقعة عشرات القتلى والجرحى في صفوفها بينهم قيادات ميدانية.

Advertisements وأوضحت المصادر إن قوات الجيش والقبائل تمكنوا من القضاء على سرايا حوثية بأكملها خلال مواجهات عنيفة خاضوها ضدها خلال الساعات الماضية في منطقة رحوم بمديرية عبدية. وأضافت أن الجيش والقبائل تمكنوا من اسقاط طائرة استطلاع حوثية في سماء منطقة العشة على حدود مديرية رحبة. وكانت مصادر عسكرية قد ذكرت، أن طيران التحالف استهدف تجمعات وآليات بينها سيارة قيادي حوثي في منطقة النقم بمديرية رحبة.

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