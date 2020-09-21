شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسام : انتزاع أكثر من ألف و400 لغم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020 مأرب - الخليج 365 قال مشروع مسام لنزع الالغام في اليمن ان ‏فريق المشروع انتزع أكثر من ألف و400 لغما جديدا.

Advertisements واوضح، وفقا لموقعه الالكتروني ان فرق نزع الالغام انتزعت خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي 1,464 لغمًا من الأراضي اليمنية. وأشار إلى ان إجمالي ما تم نزعه منذ بدء المشروع 186,545 وفي وقت سابق، اكد مدير عام مشروع ‎مسام أسامة القصيبي ان فرق المشروع تمكنت منذ انطلاقه من تطهير 14.496.478 مترا مربعا من الأراضي اليمنية، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة.

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