شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اشتباكات بين القوات الجنوبية والحوثيين بالفاخر في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020 الضالع - الخليج 365 تجددت الاشتباكات في جبهات محافظة الضالع بين القوات الجنوبية والحوثيين.

Advertisements وذكرت مصادر محلية، أن اشتباكات مسلَّحة دارت مع مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًّا على تخوم مدينة الفاخر الاستراتيجيَّة شمال غرب مديرية قعطبة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. كما شهدت بعض الجبهات في قطاعات حبيل العِبدي وباب غلق وتباب عُثمان شمال غرب قعطية شمالي محافظة الضالع اشتباكات متقطعة؟

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