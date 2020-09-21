شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ثلاثة آلاف طالباً وطالبة يتنافسون على 130مقعداً طبيا بجامعة إب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020 إب - الخليج 365 بدأت بجامعة إب إختبارات المفاضلة الخاصة بالطلبة المتقدمين للكليات الطبية للعام الجامعي 2020_2021م.

وقال مصدر أكاديمي إن 2920 طالبا وطالبة تقدموا للتنافس على 130 مقعداً طبيا تمثل إجمالي الطاقة الاستيعابية بكليتي الطب والعلوم الصحية وطب الأسنان. ووفقا للتنسيق متعدد الرغبات فقد تقدم لقسم الطب البشري 2100 طالبا وطالبة يتنافسون على 40 مقعداً. Advertisements وبحسب المصدر فقد تنافس 651 طالبا وطالبة على 40 مقعداً بقسم المختبرات بكلية الطب والعلوم الصحية. أما في كلية طب الأسنان فقد تقدم 1450 طالبا وطالبة للتنافس على 50 مقعداً تمثل إجمالي الطاقة الاستيعابية وفقا للنظام العام. ومنذ سنوات جرى خصخصة التعليم الجامعي بشكل كبير، وهو ما أدى لحرمان آلاف الطلاب من مواصلة التعليم الجامعي وفقا لرغباتهم الدراسية خصوصا الأقسام الطبية، والهندسية، في الوقت الذي فرضت مليشيا الحوثي عشرات المقاعد بجميع الأقسام الدراسية بجامعة إب لمواليها وأبناء قياداتها ولأبناء أسر قتلاها، ودون دخول اختبارات القبول، وهو الأمر الذي زاد من حرمان الطلاب من المقاعد الدراسية نتيجة نقص الطاقة الإستيعابية.

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