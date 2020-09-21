مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص في إب بحادثين منفصلين وسط فوضى أمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020

إب - الخليج 365

قتل إثنان من المواطنين وأصيب ثالث بحادثين منفصلين بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.



وقالت مصادر محلية إن مسلح على متن دراجة نارية، أطلق النار على إحدى المركبات في شارع تعز بمدينة إب، وتسبب بمقتل إثنين من المواطنين، ولاذ الجاني بالفرار عقب الجريمة.

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وفي حادثة أخرى اعتدى مسلح نافذ مدعوم من مليشيا الحوثي يدعى "أسامة الكهالي" ويتبع لـ"مجيب الصليحي" ، اعتدى على أحد العمال أثناء عملهم في مبنى تابعة لأحد المستثمرين "بن شهبين" في جولة العدين وسط مدينة إب، بعد إطلاق النار بشكل كثيف على العمال، وسط زيادة في عمليات التهبش والسطو على ممتلكات المواطنين من قبل قيادات حوثية ونافذين وموالين لها.

مصادر متطابقة أفادت أن المواطن المصاب يدعى "عرفات قاسم مجلي" وأصيب إصابة خطرة ونقل لأحد مستشفيات مدينة إب، فيما الجناة طلقاء دون أن تحرك الجهات المعنية الخاضعة لسيطرة المليشيا ساكن.

وبحسب المصادر فإن النافذ الكهالي أعتدى يوم أمس على العمال وأطلق عليهم الرصاص بالرغم من تواجد طقم حوثي تابع لإدارة أمن الظهار، بهدف حماية عمال المستثمر "بن شهبين"، ومصادر مطلعة تؤكد أن الكهالي عليه أكثر من 15 بلاغ وعليه عدة اوامر للقبض عليه، فيما لم يتم تنفيذ أي شيء من تلك الأوامر والتوجيهات.

وفي حادثة ثالثة فجر مسلح على متن دراجة نارية قنبلة بجوار مدرسة الأجيال بمنطقة جرافة بمدينة إب، وسط فلتان أمني تشهده المدينة.