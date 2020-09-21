هزات أرضية شهدتها عدة بلدات في إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020

إب - الخليج 365

شهدت عدد من البلدات والمناطق، خلال الساعات الماضية، هزات أرضية، في محافظة إب "وسط البلاد".



وقال سكان محليون إن هزات أرضية متفرقة شعر بها الأهالي بعدد من مناطق وبلدات مديرية المخادر شمال محافظة إب.

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وأضاف السكان أن من بين المناطق التي شهدت هزات أرضية عدة، قرية النزهة، وقرى الشرف والمحرث وبلدات أخرى من مديرية المخادر.

وبحسب السكان فإن الهزات الأرضية متفرقة ووصلت في بعض المناطق إلى خمس هزات وبعضها إلى ست هزات من بينها عزلة المعشار بالمخادر.

وأفاد عدد من الأهالي أن إحدى الهزات كانت كبيرة وسببت حالة من الخوف لدى المواطنين خصوصا مع إرتفاع وتوالي الهزات الأرضية.

ولم تعلن السلطات الرسمية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عن أي شيء، بالتزامن مع تعطل جهاز الرصد الزلازلي في محافظة ذمار القريبة من محافظة إب.