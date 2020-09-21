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المشتركة توقف قارباً يحمل 40 مواطناً أفريقياً قادمين عبر البحر

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020

المشتركة توقف قارباً يحمل 40 مواطناً أفريقياً قادمين عبر البحر

الحديدة - الخليج 365

أوقفت القوات المشتركة في الساحل الغربي، قارب يحمل 40 مواطنًا أفريقيًا، قادمين من القرن الأفريقي عبر البحر.

 

وقال رئيس عمليات لواء باب المندب العقيد: عادل غانم المحولي: إن دورة بحرية من الكتيبة الثالثة، أجبرت قاربًا لأحد المهربين الأفارقة – يحمل 40 أفريقيًا قدموا من القرن الأفريقي – بالخروج إلى الشاطئ في منطقة العرضي في باب المندب.

 

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 وأضاف، أن قيادة لواء باب المندب قامت بالتحفظ على الأفارقة مع القارب؛ تمهيدًا لتسليمهم إلى الجهات المختصة في هذه الحالات؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وأكد، أن قوات لواء باب المندب تقوم باتخاذ سبل الحماية كافة؛ تنفيذًا لتوجيهات قائد ألوية العمالقة؛ العميد: عبد الرحمن أبو زُرْعة المُحرّميّ، الصارمة التي قضت بتشدد منافذ التهريب وضبط المهربين في الساحل الغربي.

 

 هذا، وكانت القوات المشتركة قد حققت كثيرًا من النجاحات والإنجازات الأمنية، تمثلت بالقبض على مئات الأشخاص القادمين من القرن بطريقة غير شرعية، وكذا ضبط مواد ممنوعة ومهربة.

 

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