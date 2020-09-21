أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الإثنين الموافق 21 سبتمبر/ أيلول 2020 وهي كالتالي:

في الجوف ومأرب.. تحرير مواقع استراتيجية بهجوم "مباغت" https://www.elyamnelaraby.com/502219/ الكثيري يتفقد سير عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بسيئون https://www.elyamnelaraby.com/502294/ السنة السابعة استبدادا.. أنين صنعاء تحت الاحتلال الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/502244/ Advertisements ناشطة سياسية تكشف لـ"الخليج 365" الأسباب التي أدت إلى تعطيل إتفاق الرياض (حوار) https://www.elyamnelaraby.com/502268/ وفد أممي يزور مقر مصلحة خفر السواحل اليمنية بالعاصمة عدن https://www.elyamnelaraby.com/502275/ صحة العبر تتسلم إمدادات دوائية https://www.elyamnelaraby.com/502282/ محافظ المهرة يلتقي بشخصيات وأعيان "بيت مشره" بن رعفيت لمناقشة احتياجاتهم https://www.elyamnelaraby.com/502291/ دولة الإمارات تلعب دوراً أساسياً في دعم عملية السلام في بلادنا https://www.elyamnelaraby.com/502292/

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