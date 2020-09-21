الكثيري يتفقد سير عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020

الخليج 365 - سيئون

تفقد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري سير عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع وادي حضرموت و الصحراء و نشاط الجهاز في تحقيق مراقبة فاعلة على الموارد العامة بما يؤدي إلى استخدامها و إدارتها بكفاءة وفقاً و القوانين المنضمة لذلك .



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و أشاد الوكيل الكثيري بدور قيادة و كادر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في قيامهم بدورهم الوطني الهام في ظل الظروف الحالية الحرجة التي تعيشها البلاد و استمرارهم في رفع تقارير المراجعة المالية لمكاتب و مؤسسات الدولة ، موكدا دعم السلطة المحلية بالوادي و الصحراء الكامل للجهاز بما يمكنه من القيام بكافة مهامه القانونية و تطوير آليات عمله ، موجهاً إدارة الجهاز بتنفيذ نزولات لكافة مرافق الدولة و تقييم مراجعة الانشطة المالية و الإدارية لها و تصحيح كافة الأخطاء فيها .

و في اللقاء قدم الوكيل الكثيري لقيادة فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة شرحاً حول خطة السلطة المحلية التنموية في الوادي و الصحراء من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية من نسبة مبيعات النفط و الموارد المحلية للسلطة و تنفيذ الإجراءات المالية الخاصة بها و انزالها كافة المشاريع في مناقصات عامة و شفافة وفقا و القوانين المنضمة لذلك.

و تعرف الوكيل الكثيري من مدير عام فرع الجهاز بوادي حضرموت و الصحراء الأستاذ / علي بن يوسف على دور الفرع في رفع التقارير الدورية الخاصة بمؤسسات الدولة وفقا و النزولات التي يقوم بها كادر الجهاز و متابعة تصويب الأخطاء و التجاوزات المالية ، متطرقا إلى جملة من الصعوبات التي تواجه عمل الجهاز خلال الفترة الحالية.