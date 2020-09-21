محافظ المهرة يلتقي بشخصيات وأعيان "بيت مشره" بن رعفيت لمناقشة احتياجاتهم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020 الخليج 365 - متابعات التقى محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، بمكتبه اليوم، بشخصيات وأعيان من بيت مشره بن رعفيت التابعين لمنطقة عتاب، لمناقشة احتياجاتهم من الخدمات والمشاريع، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر ووكيل الشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي.

Advertisements ورحب المحافظ بجميع الشخصيات والاعيان، مشيراً إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة ستدعم كافة المشاريع والخدمات الأساسية التي تهم المواطنين، حسب الإمكانيات المتاحة. واستمع المحافظ إلى احتياجات منطقة عتاب وبالأخص اماكن التي يسكنها بيت مشره، وجه المحافظ وكيل المحافظة للشؤون الفنية بدراسة مشروع حفر بئر ارتوازية وإجراء المسوحات والجدوى من المشروع واعتماده. وعبر الشيوخ والأعيان عن شكرهم للمحافظ على سعة صدره وتجاوبه مع مطالبهم متمنين له التوفيق في خدمة المحافظة

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