صحة العبر تتسلم إمدادات دوائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تسلمت الوحدة الصحية بمديرية العبر ومركز الوهد الصحي شحنة من العلاجات الدوائية المجانية للمرضى المقدمة من مكتب الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت، فيما بحث مدير المديرية سالم الصعيري مع منظمة الفاو معالجة أمراض الثروة الحيوانية.



واحتوت الشحنة على محاليل وريدية ومضادات حيوية وعلاج الأمراض الجلدية ومواد مطهرة وقفازات لليدين للطاقم الطبي ومرش وقطن وحبوب علاجية متنوعة، إضافة للمغذيات الوريدية وتغذية الأطفال الخاصة وقطر فقر الدم.

والأدوية التي تسلمها مدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور فهمي بن شملة ومدير المركز الصحي بالعبر الدكتور خالد الضراسي، مخصصة للمرضى من أبناء العبر وعشرات النازحين بالإضافة للمسافرين على خط العبر الدولي.

إلى ذلك، ناقش مدير عام مديرية العبر، سالم مبارك الصيعري، اليوم الأحد، تدخلات منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) في جوانب الثروة الحيوانية والحملة البيطرية لمعالجة أمراض الحيوانات التي تستهدف مديرية العبر لعشرة أيام.

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وبحث اللقاء مع وفد منظمة الفاو الذي يزور العبر حالياً معالجة الأمراض المنتشرة لدى الحيوانات من الطاعون والجدري والأمراض الأخرى التي تصيب الثروة الحيوانية.

وشدد الصيعري على أهمية الحفاظ على الثروة الحيوانية وانقاذها، وضرورة استهداف القرى والتجمعات التي تتواجد بها الثروة الحيوانية كاملة، معرباً عن امنياته في تحقيق أهداف الحملة وتوجهاتها.

وتنفذ منظمة الفاو حملتها الميدانية بالتعاون مع مكتب وزارة الزراعة والري بالوادي والصحراء وفريق ميداني متخصص في البيطرة للقضاء على الأمراض المنتشرة لدى الحيوانات بشكل كلي.

يذكر أنه للمرة الأولى تستهدف منظمة الفاو الثروة الحيوانية في مديرية العبر لمحاصرة تفشي عدد من الأمراض لدى الحيوانات وانتشار العدوى وتجنب إيصاله للكائن البشري.