وفد أممي يزور مقر مصلحة خفر السواحل اليمنية بالعاصمة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020

الخليج 365 - عدن

أجرى وفد أممي من مكتب الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة البحرية (UNODC) ومن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، بزيارة لمقر رئاسة مصلحة خفر السواحل اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن.



وتضمن الوفد الأممي كلا من : السيده جوزيفينا اوتوريو/ مدير مشروع البرنامج العالمي لرصد الجرائم البحرية - اليمن التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة البحرية و عدنان شيما /نائب مدير الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن وجاريث كوليت/ كبير المستشارين للبرنامج ووليد باهارون/مدير المشاريع بالصندوق وصالح نهشل/ مستشار الهندسة البحرية بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة البحرية ومارك آيكن/مدير مشروع الحوكمة البحرية في الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة وممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

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وكان في استقبال الوفد الأممي العميد مسعد علي أسعد /وكيل مصلحة خفر السواحل اليمنية والعميد عبدالرب عمر صالح/ مدير قطاع خليج عدن وعددا من قيادات ومدراء عموم الإدارات العامة في المصلحة الذين رحبوا بهم , ونقلوا لهم تحيات رئيس المصلحة اللواء الركن خالد علي القملي , ومعربين عن سعادتهم بهذه الزيارة التي ستتيح فرص التعاون وخلق الشراكة بين مكاتب الأمم المتحدة وبين مصلحة خفر السواحل اليمنية في سبيل دعم جهود المصلحة لتأدية مهامها في حفظ الأمن والاستقرار في الموانىء و السواحل والجزر والمياة الإقليمية للجمهورية اليمنية من خلال مكافحة عمليات القرصنة والتهريب والأعمال الغير مشروعة بكافة أنواعها وصولاً لتعزيز الأمن البحري وحرية الملاحة الدولية في المنطقة بشكل عام.

وقدمت قيادات مصلحة خفر السواحل للوفد شرحاً مفصلاً عن المهام التي كانت تقوم بها مصلحة خفر السواحل قبل الانقلاب الحوثي عام 2015 والإمكانيات التي كانت متوفرة آنذاك، وما تعرضت له البنية التحتية لخفر السواحل من تدمير جراء هذه الحرب وأعمال السلب والنهب التي طالت معدات المصلحة, ومؤكدين بأنه ورغم هذا التدمير إلا أن مصلحة خفر السواحل وبإصرار قيادتها وعزيمة رجالها وبدعم محدود قد توسع نطاق عملها بعد الحرب وتمارس المهام المناطة بها على أكمل وجه , مستعرضين المهام التي تقوم بها المصلحة لتعزيز عمليات الأمن البحري ضد عمليات القرصنة والتهريب بكافة أنواعه .

وخلال الزيارة طاف الوفد بكافة إدارات المصلحة وقاموا بالنزول الميداني إلى غرف العمليات العامة والمخازن العامة والتشكيل البحري والرصيف العائم والورشة المركزية ومخازن الورشة , وذلك لمعرفة ومعاينة الأماكن التي ستوضع المعدات والأجهزة فيها التي سيتم دعم وتزويد المصلحة بها في القريب العاجل , وكذلك للتعرف على أبرز إحتياجات المصلحة عن قرب وعلى أرض الواقع.

الجدير ذكره ، أن هذه الزيارة هي ترجمة فعلية لاتفاقات ولقاءات سابقة بين رئيس المصلحة وقيادة مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة البحرية (UNODC) ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) من أجل تقديم الدعم للمصلحة حسب الخطة المتفق عليها.