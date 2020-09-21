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عدن - ياسمين التهامي - تطورات مفاجئة.. مصر تعلن عن مواجهة عسكرية حاسمة للدفاع عن الأمن القومي (تفاصيل)





توعد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، بمواجهة حاسمة لأي محاولات للتوسع العسكري على حساب الأمن القومي العربي. جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، في العاصمة عمان اليوم الأحد، واصفًا تلك المحاولات بالخطيرة، ومؤكدًا بأن ما يجري فى ليبيا يشكل تهديدا جسيما للأمن القومي العربي والمصري. وأكد أن مصر تراقب الأوضاع في ليبيا بكل جدية، وتتخذ من الإجراءات الحاسمة ما يؤمنها ويؤمن الأمن القومي العربي. وأشار إلى أن هناك محاولات من خارج الإقليم للتوسع العسكري على حساب الأمن القومي العربي، واصفا الأمر بالخطير. وتابع "لابد من مواجهته بشكل حاسم".



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