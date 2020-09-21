شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال بعيد ميلاد رئيس وزراء دولة ينتهي بانفجار مروع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد الاحتفال بعيد ميلاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في منطقة تشيناي (ولاية تاميل نادو)، أمس الأحد، انفجار بالونات الغاز، مما أدى إلى إصابة 12 شخصا بحروق، كانوا في مركز الانفجار. وكان منظمو الحدث على وشك إطلاق مجموعة من البالونات المليئة بالهيدروجين في السماء عندما تسببت شرارات من الألعاب النارية في انفجارها.

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