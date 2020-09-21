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ضاحي خلفان: إندماج الفلسطينيين مع الإسرائيليين " حل عادل "

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عدن - ياسمين التهامي - أعرب ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، اليوم الاثنين، عن أمنيته باندماج الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، في كيان دولة واحدة.

 

 

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وقال خلفان: " إندماج الفلسطينين مع الإسرائيليين في دولة واحدة أمنيتي، لأن هذا الحل العادل لبني الانسان، كلكم اهل هذه الأرض " .

 

وتساءل: "ما هي المشكلة أن تكون دولة الفلسطيني إسرائيل، اليوم رئيسها نتنياهو، وبكره رئيسها البرغوثي " .

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