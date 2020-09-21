شكرا لبحثكم عن خبر ضبط شخصين سرقا دراجة نارية و بحوزتهما مخدرات في لحج والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت قوات الحزام الامني بمحافظة لحج وسط اليمن عن قيامها في نقطة الحسيني بضبط شخصين قاما بسرقة دراجة نارية من محافظة أبين وكانوا في طريقهم الى محافظة لحج يوم امس الاحد.

حيث اوضح مصدر امني في نقطة الحسيني الأمنية المنفذ الشمالي لمحافظة لحج انهُ تم ضبط شخصين اثناء محاولة مرورهم بالنقطة وهم على متن دراجة نارية قاموا بسرقتها من منطقة جعار بمحافظة ابين تمكنوا من تهريبها والعبور بها عبر خط الحرور الرابط بين أبين ولحج بُغية الوصول الى محافظة لحج قبل ان يقعا في ايدي رجال النقطة،كما عثر أفراد النقطه بحوزتهما على حبوب مخدرة

بدورها قامت قيادة نقطة الحسيني باحالة المتهمين (ع،ع،م،)(أ،ع،ح،ص) الى مقر قيادة قوات الحزام الامني بالمحافظه لأستكمال اجراءات التحقيق معهم ولمعرفة ما اذا كانوا قد تورطوا في عمليات سرقة اخرى او قيامهم بألاتجار بالمخدرات.