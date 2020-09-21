شكرا لبحثكم عن خبر مواطن يمني يقتل أخيه بالرصاص الحي في محافظة حجة والسبب!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم مواطن يمني، من أبناء محافظة حجة (شمال اليمن)، على قتل أخيه، بسبب خلاف بينهما على قطعة أرض.

وقال الإعلام الامني التابع لمليشيا الحوثي الانقلابية، إن أمن مديرية وشحة في محافظة حجة ألقى القبض على المدعو احمد احمد مرشد احمد مسفر والمتهم بقتل أخيه.

وذكر أمن المديرية أن المتهم قام بإطلاق النار من بندق “آلي” على المجني عليه وإصابته بطلقة توفي على إثرها وذلك بسبب خلاف على أرض، وقد أحيل المتهم للإجراءات القانونية.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، جرائم وإنتهاكات يوميه، من قبل المجرمين والمتهبشين من مليشيا الحوثي الإرهابية والمواليين لها.