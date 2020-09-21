مقاتلات التحالف تستهدف الحوثيين بأكثر من 25 غارة في مارب و الجوف وعمران (تفاصيل)

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يزيد بن سلمان - شبوة - استهدفت مقاتلات التحالف العربي المليشيا الحوثية بأكثر من من 25 غارة في محافظات مأرب و الجوف وعمران . وقالت مصادر إعلامية رصدها المشهد اليمني اليوم الأحد أن مقاتلات التحالف استهدفت تحركات المليشيا الحوثية بغارتين في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب و12 غارة على مديرية رحبة بالمحافظة نفسها . Advertisements واضافت المصادر أن مقاتلات التحالف نفذت 4 غارات على مديرية بني صريم بمحافظة عمران شمال العاصمة صنعاء وغارة أخرى على مخزن للأسلحة في منطقة الجراف بمديرية خمر بالمحافظة نفسها . وأكدت المصادر أن الغارات استهدفت تحركات للمليشيا الحوثية في محافظة الجوف ب 3 غارات على منطقة الخنجر بمديرية خب والشعف . هذا ومنيت المليشيا الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح جراء هذه الغارات والتي تنفذها مقاتلات التحالف العربي منذ انقلاب المليشيا الحوثية على السلطة في 26 مارس 2015م .

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