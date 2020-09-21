شكرا لبحثكم عن خبر مصرع وإصابة 18 حوثي إثر انقلاب طقم في إب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي سبعة من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم، بينهم قيادي ميداني، وأصيب 11 آخرون، في حادث انقلاب طقم عسكري بمنطقة العود، محافظة إب؛ وفقا لمصادر محلية.

وذكرت المصادر، أن المدعو "أبو الجراح" لقي مصرعه مع 6 من مرافقيه، وأصيب 11 آخرون، إثر انقلاب طقم عسكري كانوا يستقلونه في منطقة العود.

وأشارت إلى أن المليشيا الحوثية نقلت المصابين لتلقي العلاج في احدى مستشفيات مدينة إب.

وتعرضت عشرات الاطقم الحوثية لحوادث مماثلة في صنعاء واب وتعز والضالع والحديدة، خلال الأشهر الماضية.

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