شكرا لبحثكم عن خبر شاب عشريني يقتل أخته بثلاث طعنات قاتلة في محافظة ريمة (تفاصيل) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم شاب عشريني على تنفيذ جريمة شنعاء بعد أن أقدام على قتل أخته بثلاث طعنات بسكين حادة في مديرية السلفية بمحافظة ريمة .

وقالت مصادر إعلامية ومحلية متطابقة اليوم الأحد أن أمن ريمة قام بضبط المتهم بقتل أخته بعد أن فشل في الفرار بعد تنفيذه للجريمة .

وأضافت المصادر انه تم القبض على القاتل عبد الفتاح ي. أ والبالغ من العمر 27 عام، بعد قتله أخته نبيله ي. أ بعد أن قام بطعنها ثلاث طعنات بواسطة سكين، فارقت على إثرها الحياة، ثم حاول بعدها في الفرار.

وتزايدت جرائم القتل في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية والتي دمرت النسيج الإجتماعي بالفقر والتعاليم الإرهابية والإدمان على المخدرات والتي باتت منتشرة في مناطق سيطرة المليشيا .