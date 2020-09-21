شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن أول ما فعله الحوثيون بعد سقوط صنعاء (وثيقة) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت مليشيا الحوثي الإنقلابية، في 21 أيلول/سبتمبر للعام 2014، من السيطرة على صنعاء، بشكل سريع وسهل، حيث سلم أفراد الحراسة المباني الحكومية والمعسكرات بدون مقاومة.

وباشرت المليشيات الحوثية أول مهامها بعد الإنقلاب، بالضغط لإطلاق سراح المتهمين في قضية سفينة تهريب السلاح الإيراني لليمن "جيهان" وتم الإفراج عليهم بعد اربعه ايام فقط من الإنقلاب.

وجيهان هي سفينة إيرانية، تم القبض عليها في 23 يناير 2013، وهي محملة بالأسلحة عندما كانت في طريقها إلى ميناء ميدي الذي يسيطر عليه الحوثيين لتزويدهم بحمولتها، وكانت السفينة تحمل 48 طناً من الأسلحة والقذائف والمتفجرات.

Advertisements

وبعد سيطرة الحوثيين على صنعاء قاموا بمحاصرة مقر الأمن القومي الذي يعتقل فيه ثلاثة إيرانيين متهمين في تهريب الأسلحة على متن السفينة الإيرانية "جيهان 1"، الذين يشتبه في أنهم أعضاء في الحرس الثوري الإيراني، وبوساطة عمانية أفرج عنهم وجرى نقلهم، على متن طائرة عمانية من مطار عدن الدولي جنوبي اليمن.

وكانت الداخلية اليمنية أعلنت في يوليو 2012 عن ضبط شبكة تجسس إيرانية تعمل منذ 7 سنوات ويقودها ضابط سابق في الحرس الثوري الإيراني وتدير عمليات تجسس في اليمن والقرن الإفريقي