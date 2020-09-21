محكمة حوثية ترجيء محاكمة مسؤول حكومي يفاوض وفدها بجنيف بعد طلب محاميه

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يزيد بن سلمان - شبوة - أرجأت محكمة حوثية بصنعاء، محاكمة مسؤول حكومي يفاوض وفدها بجنيف بعد طلب محاميه من قاضي المحكمة التأجيل إلى وقت آخر، في سياق قيام المليشيا الحوثية بمحاكمة جماعية وغيابية ل 108 أشخاص من من تعتبرهم خصومها.

وتضم الدفعة الجديدة التي بدأت محاكمتها أمس 108 أشخاص بينهم ماجد فضائل عضو الوفد الحكومي الذي يفاوضها حالياً في سويسرا، و وكيل وزارة حقوق الانسان بالحكومة المعترف بها .

وقال فضائل تعليقا على إدراج اسمه ضمن المحاكمين إنه لا يستغرب من مليشيا الحوثي لكنه يستغرب التوقيت.

وبحسب حقوقيين ومصادر مطلعة فإن المحاكمات الجماعية الحوثية لخصومها ليست إلا مقدمة لمصادرة منازلهم وممتلكاتهم وأموالهم وتجاراتهم.

واستولت المليشيا على منازل وتجارة وشركات مئات الأشخاص بصنعاء عبر حارسها القضائي صالح مسفر الشاعر.

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