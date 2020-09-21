شكرا لبحثكم عن خبر إدراج الجناح العسكري لمليشيا الحوثي في قائمة الإرهاب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أوصت السفارة اليمنية في واشنطن، اليوم الاحد، بإدراج الجناح العسكري لمليشيا الحوثي في قائمة الجماعات الارهابية.

وأكدت السفارة في ورقة بحثية، حول "خطر البعد الإيدلوجي للحركة الحوثية على مستقبل اليمن والمنطقة"، بضرورة إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة والضغط على المليشيا بفرض العقوبات الدولية الصارمة.

واستعرضت الورقة البحثية التي تأتي ضمن سلسلة إصدارات للسفارة حول المليشيا الإنقلابية، ملازم الحوثي التي تقوم عليها الحركة والوثيقة الفكرية والثقافية للحركة وتأثيرات الفكر الخميني عليها وخطورة نظرية الاصطفاء الإلهي التي تؤصل لها كل محاضرات مؤسس المليشيا وخرافة الاصطفاء السماوي للسلالة على بقية الشعب اليمني ليحكموا الامة كما يزعمون في وثيقتهم الفكرية.

وشددت على أن هذا الفكر الايديولوجي العنصري القائم على أساس العنصرية السلالية أحد أكثر العنصريات تطرفا. ‎ووثقت الورقة أساليب المليشيا الإرهابية وممارساتها التمييزية بحق معظم أبناء الشعب وعنصريتها ضد الاقليات الدينية وزجها بالأبرياء في السجون ونهب ومصادرة ممتلكاتهم، وتهديدهم بالنفي والإبعاد واتهامهم بالتجسس والعمالة وتهجيرهم من قراهم وبلدهم. ‎وتطرقت الورقة التي تضمنت نسخة مترجمة من الوثيقة الفكرية الحوثية إلى اللغة الإنجليزية، الى عقيدة المليشيا المنحرفة التي تعمد إلى تعبئة وحشو أدمغة الأطفال بمفاهيم قائمة على أساس إرهابي وطائفي وعنصري عبر ما تسميه المليشيا بالمراكز الصيفية وتنشئة جيل مليء بالكراهية والافكار الارهابية المتطرفة والذي يشكل خطر على اليمن والمجتمع الإقليمي والدولي على حد سواء. ‎

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