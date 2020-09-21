شكرا لبحثكم عن خبر وزارة الداخلية تعلن البدء بصرف رواتب منتسبيها في المناطق المحررة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية، اليوم الأحد، بدء عملية صرف راتب شهر مايو 2020م لمنتسبي الوزارة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن عملية صرف راتب شهر مايو لهذا العام بدأت اعتباراً من الأحد الموافق 20 سبتمبر 2020م في كلا من ديوان عام الوزارة وكافة الوحدات الأمنية التابعة لها في عموم المحافظات المحررة.

واوضح رئيس لجنة صرف المرتبات اللواء الركن/ محمد مساعد قاسم الأمير"" وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة في تصريح لموقع وزارة الداخلية بإن عملية صرف مرتبات شهر مايو 2020م بدات من اليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر2020م، في مصرف العروي لديوان عام الوزارة وكتاب المرتبات في عموم الوحدات الأمنية للوزارة .

واشار اللواء/ الأمير بإن عملية الصرف تأتي تنفيذا لتوجيهات معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد بن احمد الميسري ومتابعته المستمرة للجنة صرف المرتبات لإستكمال جميع إجراءات صرف مرتبات منتسبي الوزارة للعام الجاري 2020م، وتجاوز كل الصعوبات والمعوقات التي تعتري عملية الصرف حتى يتمكن جميع منتسبي الوزارة من استلام مرتباتهم بكل يسر وسهولة... داعيا جميع منتسبي الوزارة الالتزام بالأنظمة واللاوائح ،واصطحاب الوثائق الثبوتية كاملة لاستلام مرتباته