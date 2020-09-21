شكرا لبحثكم عن خبر مصادر تكشف عن مستجدات المشاورات بين وفدي الشرعية والحوثيين في جنيف والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر إعلامية عن مستجدات مشاورات جنيف بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي حول الأسرى والمعتقلين. وقالت المصادر أن الفريقان يقومان بمراجعة قوائم تضم (1420 شخصا) قدمها الجانبان أمس السبت للإفراج عنهم كمرحلة أولى.

وبحسب المصادر فإن قائمة وفد الحكومة تضم اللواء ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس اليمني) و17 أجنبيا (12 سعوديا و 5 سودانيين) للإفراج عنهم في المرحلة الأولى. وقد غادر الثلاثاء الفائت وفد مليشيا الحوثي المفاوض، مطار صنعاء الدولي، متجها الى العاصمة السويسرية جنيف، على متن طائرة خاصة للمشاركة في مشاورات متقدمة مع الحكومة اليمنية المعترف بها، لتنفيذ الاتفاقات الموقعة بشأن ملف الاسرى والمحتجزين.

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