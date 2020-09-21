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يزيد بن سلمان - شبوة - ”المشاط” يجدد دعوته لدول التحالف بشأن مارب وإيقاف الاعتراف بشرعية”هادي” ويبريء نكبة الجرعة من نهب الخصوم

جدد رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، اليوم الاحد، عرض مبادرة المليشيا الحوثية بشأن مارب، مبرئا نكبة الجرعة من نهب الخصوم.

و زعم المشاط في كلمة القاها، بذكرى نكبة 21 سبتمبر 2014، تابعها " المشهد اليمني "، أن " الواحد والعشرين من سبتمبر هي أول نكبة يخلو قاموسُها من مفردات التفتيش والمحاكمات والإعدامات والمشانق، واتسمت بأعلى درجات العفة والنزاهة والانضباط فلا نهب ولا فوضى ولا انفلات"؛ حد زعمه.

و أدعى بأن فرصة العفو العام لن تبقى مفتوحة إلى ما لانهاية، زاعما الترحيب بكل العائدين.

وناشد المجتمع الدولي إلى وقف الاعتراف بشرعية الفاسدين والقاعدة وداعش؛ حد زعمه.

ودعا دول التحالف الى الاستجابة لما اسماها المبادرة المعروضة على المبعوث الأممي حول مارب واستيعاب نقاطها التسع.

وتأتي ذكرى نكبة المليشيا في ظل احتقان شعبي واسع ضد سطوتها واستمرارها في نهب مقدرات الشعب اليمني.

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