شكرا لبحثكم عن خبر في ذكرى 21 سبتمبر السوداء.. قوات ”طارق صالح” تجدد عهدها بطي نكبة الميليشيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق الناطق الرسمي باسم قوات المقاومة الوطنية التي يقودها طارق صالح العميد صادق دويد اليوم على احتفال ميليشيا الحوثي بنكبتها.

وقال دويد في تغريدة على جسابه في تويتر "يجترح ابناء الشعب اليمني العظيم ملاحم بطولية في معركة مصيرية للقضاء على نكبة 21 سبتمبر التي احرقت الاخضر واليابس وحولت حياة اليمنيين الى جحيم"

وأكد دويد "نشعر بمعاناة شعبنا ومايتعرض له من قبل ميليشيات الحوثي"

وأعلن دويد "نجدد العهد له-الشعب اليمني- ولدماء الشهداء مستمرون في النضال لطي نكبة 21 سبتمبر"

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