شكرا لبحثكم عن خبر مصادر: وديعة سعودية مرتقبة للمركزي اليمني ب 3 مليار دولار والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - اكدت مصادر مطلعة في الرياض موافقة السعودية على وضع وديعة جديدة من العملة الصعبة في البنك المركزي اليمني، بهدف وقف تدهور سعر صرف الريال اليمني امام العملات الخارجية.

وأكدت المصادر ان لقاءات رفيعة بين الجانبين اليمني والسعودي الذي يتولى قيادة التحالف العربي، خلص إلى اتفاق لتقديم وديعة جديدة بمبلغ ٣ مليار دولار، بهدف وقف انهيار الريال اليمني.

ومن المتوقع تراجع سعر صرف الريال اليمني امام العملات الأخرى عقب الإعلان المرتقب عن الوديعة الجديدة، حيث تولي السعودية اهتمام بالغ بشأن دعم البنك المركزي في عدن لتغطية احتياجاته من العملات الأجنبية.

وسبق أن قدمت السعودية ملياري دولار تم استنفاذها مؤخرا ماتسبب في إنهيار كبير ومستمر للريال اليمني.