شكرا لبحثكم عن خبر وكيل نيابة يكشف مصير مستشفى يوني ماكس في قضية مقتل الشاب ”الاغبري” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - ذكر مصدر مطلع مستجدات جديدة حول تداعيات تصفية المغدور به عبدالله الاغبري في صنعاء والذي أثار مقتله صدمة في المجتمع اليمني.

وقال المصدر ان وكيل النيابة القاضي حمود اسحاق اكد له أن مستشفى يوني ماكس لا علاقة له بالحادثة البشعة التي تسببت في مقتل الأغبري.

ونوه المصدر أنه وبحسب كلام وكيل النيابة لاتوجد أي أدلة حاليا تثبت تورط مستشفى يوني ماكس مؤكدا أن التحقيقات لازالت مستمرة .

يذكر أن ناشطون اتهموا مستشفى يوني ماكس بالمشاركة في جريمة مقتل الشاب الاغبري من خلال تزور تقرير طبي يثبت انتحار المجني عليه .