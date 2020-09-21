شكرا لبحثكم عن خبر لأول مرة منذ فترة.. اللجنة الوطنية العليا تعلن تصفير حالات كورونا الجديدة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا في اليمن اليوم عن مستجدات الفيروس في البلاد.

ولم تسجل اللجنة أي حالة إصابة جديدة اليوم الأمر الذي يمثل بشارة لليمنيين بتجاوز المرض.

وأعلنت اللجنة تسجيل حالة وفاة واحدة من حضرموت

كما تم تسجيل (6) حالات شفاء (5) منها في محافظة لحج وحالة واحدة في محافظة شبوة

وبهذا يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (2026) منها (586) وفاة و(1227) تعافي.